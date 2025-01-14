Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на аналитический проект DeepState. Враги захватили почти все многоэтажки города.

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Противник забирает Торецк под свой контроль

Российские оккупанты постепенно просачиваются вглубь Торецка. Они закрепляются в домах и фиксируют свои позиции между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах населенного пункта. Враги имеют целью продвигаться дальше.

По информации аналитиков, вполне вероятно, что в ближайшее время Торецк может перейти в руки оккупантов. Силам обороны стало труднее обезвреживать боевые группы россиян среди застройки.

Поражение по кацапне в большинстве случаев осуществляется FPV-дронами и сбросами с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага и это очередное доказательство того насколько эти средства необходимы нашим военным и каким важным является приобщение общества в закрытии этой потребности,

– пишет DeepState.

Микрорайон "Забалка" россияне уже почти полностью оккупировали. Оттуда противник пытается штурмовать Щербиновку и Леонидовку, но на обороне этих населенных пунктов стоят подразделения ВСУ, которые останавливают наступление. Украинская армия эффективно использует свои средства, людей и тактическую обстановку для защиты своих территории и ликвидации оккупантов.

Ситуация в Торецке и в окрестностях: показываем на карте

Оккупация Торецка является угрозой для Константиновки

Наступление на Торецк, которое в последнее время активно проводят россияне, может также усилить их продвижение в направлении Константиновки и попытки захвата территории вокруг населенного пункта. Предположительно, российское командование хочет создать угрозу для украинского фортификационного пояса, что может усложнить контрнаступательные действия ВСУ на Донбассе.