В эфире 24 Канала военнослужащий и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему россияне отказались от битвы за Покровск и какую более выгодную для себя тактику выбрали. К слову, сейчас оккупантам осталось чуть меньше, чем 7 километров от трассы на Днепропетровщину.

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Какую тактику на Покровском направлении выбрали россияне

Сейчас оккупанты пытаются обойти Покровск и Мирноград. В ОСУВ "Хортица" отмечают, что в этих населенных пунктах ситуация контролируемая и стабильная.

Российские войска пытаются закрепиться южнее Покровска, а сам город хотят окружить и беспрепятственно продвигаться дальше.

Если умножить силы, которые использует Россия, на расстояние их продвижения, то оно все же не является стремительным. Могло бы быть значительно стремительнее, если бы не украинская оборона,

– сказал военнослужащий.

Враг, по его словам, планировал операцию по окружению Покровска. В конце августа – начале сентября стало понятно, что россияне не собираются ввязываться в битву за город.

Как продвигаются россияне на Покровском направлении: смотрите на карте

"Когда Силы обороны отбили атаки и не дали врагу подойти к Покровску, с тех пор оккупанты изменили подходы. Они начали действовать на то, чтобы обходить. Это сейчас те действия, которые явно прослеживаются", – добавил Мусиенко.

Отметим, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сказал, что россияне, вероятно, пытаются выйти на лесополосу, которая недалеко от трассы, через которую идет часть снабжения в Покровск.