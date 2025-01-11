Военный эксперт Ян Матвеев в эфире 24 Канала отметил, что то, что от линии фронта до Покровска остается ориентировочно 3 километра, это конечно опасно, но о штурме города пока речи не идет. Сейчас российская армия сосредоточена двигаться на север, северо-запад.

Смотрите также Россияне крышуют Покровск всеми видами оружия: какая ситуация в городе

Угроза полуокружения Покровска

Российские солдаты пытаются обойти Покровск в сторону населенных пунктов Котлино и Удачное, пересечь шоссе и железную дорогу, пройти дальше. Ведь после украинских контратак в районе поселка Шевченко, движение российских оккупантов на город остановилось, поэтому они решили идти в обход, где сопротивление меньше.

Украинскому командованию надо контролировать это движение, останавливать его. Думаю, об этом прекрасно понимают. Если силы есть, то это будут делать. Ведь если не остановить российскую армию, то это грозит полуокружением Покровска с западной стороны,

– объяснил Матвеев.

При этом с восточной стороны уже начались бои за Воздвиженку, там часть территорий за последнюю неделю, по словам военного эксперта, была захвачена. Это далеко от Покровска, но это, по убеждению Матвеева, может стать началом наступления на северо-восточном фланге.

Когда ситуация по Покровску может существенно ухудшиться

Военный эксперт отметил, что российские войска, как в случае с другими украинскими городами, так и с Покровском, пытаются сначала взять город в условные клещи, чтобы потом его было легче захватить. Ведь лобовые атаки, по словам Матвеева, проходят гораздо сложнее.

Видим, что рубеж в районе Лисовки, Благодатного, Даченского держится довольно долго, в течение месяца. Угроза конечно есть, что Покровск будет окружен, но принимая во внимание темпы российского наступления, это дело месяцев, это не вопрос недель,

– считает Матвеев.

Если сейчас, со слов военного эксперта, не будет никакого мирного соглашения, которого ожидают в конце января от Трампа, и война продолжится в том формате, в котором идет сейчас, то тогда ожидать серьезные проблемы для Покровска стоит до середины весны.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Отметим, что военный обозреватель и OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал, что активность оккупантов фиксируется слева от Покровска под Миргородом, а также вблизи села Песчаное. Российские солдаты хотят подойти к трассе Покровск – Днепр и взять ее под огневой контроль, тем самым лишить ВСУ этого логистического пути.