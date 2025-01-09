Россияне на Покровском направлении имеют значительное преимущество в количестве личного состава. Однако по мнению военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, которую он высказал 24 Каналу, украинские силы готовы встретить врага и дать ему отпор.

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Главная проблема ВСУ

Нарожный предположил, что враг, вероятно, не прибегнет к лобовому штурму Покровска. Большая опасность может ждать Силы обороны с флангов.

Для россиян зайти в город и начать там воевать с подготовленными бойцами морской пехоты, в частности, 155 бригады, которая переброшена на усиление, будет очень трудно. В то же время враг может обойти город с фланга,

– подчеркнул военный эксперт.

К слову. Аналитики ISW отметили, что на Покровском направлении продвижения происходят и со стороны ВСУ, и россиян. Украинские силы движутся на северо-западной окраине Воздвиженки (к востоку от Покровска). Россияне – северо-восточнее Волчьего (юго-западнее Покровска).

Главная проблема украинских сил, по его словам, не только на Покровском направлении, а в целом на всей линии фронта, – нехватка людей.

Мы не можем по абсолютно всем участкам фронта удовлетворить эту нехватку, поэтому на флангах есть опасность,

– подчеркнул он.

Однако поскольку на Покровском направлении сосредоточены очень хорошо обученные и подготовленные подразделения морской пехоты, то по мнению Павла Нарожного, Покровск удастся удержать.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Отметим, что генерал армии Николай Маломуж предположил, как ВСУ может изменить ситуацию на Покровском направлении. Для этого им нужно ударить по тылам и флангам возле Курахово и Покровска, чтобы "разбалансировать планы наступательных действий". А также – подтянуть артиллерийские и ракетно-минометные системы, HIMARS и РСЗО М270/280.