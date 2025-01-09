Росіяни на Покровському напрямку мають значну перевагу у кількості особового складу. Однак на думку військового експерта, засновника БО "Реактивна пошта" Павла Нарожного, яку він висловив 24 Каналу, українські сили готові зустріти ворога та дати йому відсіч.

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Головна проблема ЗСУ

Нарожний припустив, що ворог, імовірно, не вдасться до лобового штурму Покровська. Більша небезпека може чекати Сили оборони з флангів.

Для росіян зайти в місто і почати там воювати з підготовленими бійцями морської піхоти, зокрема, 155 бригади, яка перекинута на підсилення, буде дуже важко. Водночас ворог може обійти місто з флангу,

– наголосив військовий експерт.

До слова. Аналітики ISW зазначили, що на Покровському напрямку просування відбуваються і з боку ЗСУ, і росіян. Українські сили рухаються на північно-західній околиці Воздвиженки (на схід від Покровська). Росіяни – на північний схід від Вовкового (на південний захід від Покровська).

Головна проблема українських сил, за його словами, не тільки на Покровському напрямку, а в цілому на всій лінії фронту, – нестача людей.

Ми не можемо по абсолютно всім ділянкам фронту задовольнити цю нестачу, тому на флангах є небезпека,

– підкреслив він.

Проте оскільки на Покровському напрямку зосереджені дуже гарно навчані та підготовлені підрозділи морської піхоти, то на думку Павла Нарожного, Покровськ вдасться втримати.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зазначимо, що генерал армії Микола Маломуж припустив, як ЗСУ може змінити ситуацію на Покровському напрямку. Для цього їм потрібно вдарити по тилах та флангах біля Курахового та Покровська, щоб "розбалансувати плани наступальних дій". А також – підтягнути артилерійські й ракетно-мінометні системи, HIMARS та РСЗВ М270/280.