За такої моделі вдасться придушити наступ російських окупантів. Детальніше 24 Каналу пояснив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Дивіться також На Покровському напрямку та на Курщині фронт рухається з обох боків: карти ISW на 7 січня

Що потрібно для зупинення наступу Росії на Покровськ

Як розповів Маломуж, українські військові можуть достеменно змінити ситуацію біля Покровська. Для цього необхідно запозичити нестандартну модель з Курщини:

вдарити по тилах та флангах біля Курахового та Покровська, тому що Курахівський виступ широкомасштабно заходить у Покровський. Це дозволить розбалансувати плани наступальних дій;

підтягнути системи, які поступають від американців. Мовиться про HIMARS, РСЗВ М270/280 та артилерійські й ракетно-мінометні системи. Далі ж нищити ворога цими засобами у фронтовій та прифронтовій зонах на відстань до 80 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Залучаючи поряд з цим і дрони, і керовані бомби, і касетні боєприпаси – це сьогодні надзвичайно велика перспектива і захисту, і знищення ворожих резервів біля Покровська,

– підкреслив Микола Маломуж.

Росіяни практично щодня втрачають понад 1200 військових на Покровському та Курахівському напрямках. За два місяці вийде ціла армія. Поповнювати втрати у таких кількостях ворог не може, тому вже певною мірою послаблює наступ.

У Генштабі повідомили, що за 6 січня на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 штурмову та наступальну атаку ворога, а на Курахівському напрямку – 26.