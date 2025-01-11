Військовий експерт Ян Матвєєв в етері 24 Каналу зазначив, що те, що від лінії фронту до Покровська залишається орієнтовно 3 кілометри, це звісно небезпечно, але про штурм міста наразі не мовиться. Нині російська армія зосереджена рухатися на північ, північний захід.

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Загроза напівоточення Покровська

Російські солдати намагаються обійти Покровськ в бік населених пунктів Котлине та Удачне, перетнути шосе і залізницю, пройти далі. Адже після українських контратак в районі селища Шевченко, рух російських окупантів на місто зупинилось, тому вони вирішили йти в обхід, де спротив менший.

Українському командуванню треба контролювати цей рух, зупиняти його. Думаю, про це прекрасно розуміють. Якщо сили є, то це будуть робити. Адже якщо не зупинити російську армію, то це загрожує напівоточенням Покровська з західного боку,

– пояснив Матвєєв.

При цьому зі східного боку вже почались бої за Воздвиженку, там частина територій за останній тиждень, зі слів військового експерта, була захоплена. Це далеко від Покровська, але це, за переконанням Матвєєва, може стати початком наступу на північно-східному фланзі.

Коли ситуація щодо Покровська може суттєво погіршитись

Військовий експерт наголосив на тому, що російські війська, як у випадку з іншими українськими містами, так і з Покровськом, намагаються спочатку взяти місто в умовні кліщі, аби потім його було легше захопити. Адже лобові атаки, зі слів Матвєєва, проходять набагато складніше.

Бачимо, що рубіж в районі Лисівки, Благодатного, Даченського тримається доволі довго, протягом місяця. Загроза звісно є, що Покровськ буде оточеним, але беручи до уваги темпи російського наступу, це справа місяців, це не питання тижнів,

– вважає Матвєєв.

Якщо зараз, зі слів військового експерта, не буде ніякої мирної угоди, на яку очікують в кінці січня від Трампа, і війна продовжиться в тому форматі, в якому триває зараз, то тоді очікувати серйозні проблеми для Покровська варто до середини весни.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зазначимо, що військовий оглядач та OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів, що активність окупантів фіксується ліворуч від Покровська під Миргородом, а також поблизу села Піщане. Російські солдати хочуть підійти до траси Покровськ – Дніпро та взяти її під вогневий контроль, тим самим позбавити ЗСУ цього логістичного шляху.