Военный обозреватель и OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что из действий врага видно – он не будет идти в направлении Покровска. Россияне не будут пытаться ворваться в город, а будут работать по уже привычной тактике – обходить флангами.

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Россия пытается захватить Покровск

Виталий Кононученко отметил, что россияне активизировались слева от Покровска под Миргородом. Так же, по его словам, они действуют с другой стороны вблизи села Песчаное.

Какая ситуация возле Покровска: карта

"Тактика врага – это окружение города. Мы (ВСУ – 24 Канал) усилили позиции вблизи Покровска, чтобы обороняться в направлении Авдеевки, потому что рассчитывали, что враг будет идти оттуда, но плохо подготовили фланги", – высказался он.

Сейчас оккупанты пытаются подойти к трассе Покровск – Днепр, чтобы взять ее под огневой контроль и лишить Вооруженные Силы Украины важного логистического пути.

Российские FPV-дроны долетают почти до любой точки Покровска. Это же самое оккупанты хотят реализовать и вокруг трассы. К сожалению, должны констатировать, что пока эта тактика у них получается,

– отметил военный обозреватель.

К слову, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что украинские силы готовы дать отпор врагу на Покровском направлении, где россияне имеют численное преимущество. Несмотря на сложную ситуацию, он уверен, что подготовленные подразделения морской пехоты способны удержать город.