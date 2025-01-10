Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сказал, что ситуация в Покровске остается сложной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Интенсивность обстрелов растет

Председатель ГВА отметил, что от линии фронта до окраин города остается два километра, говорится о ближайшей точке окраины.

В принципе у нас ситуация с безопасностью ухудшается каждый день, имеется в виду по обстрелам. Интенсивность и количество каждый день растет,

– объяснил Добряк.

Он также сказал, что россияне используют полностью все вооружение, которое у них есть для того, чтобы наносить удары по городу, окрестностях, и по селам, которые возле города. Россияне применяют FPV-дроны, артиллерию, а также минометы и КАБы.

Известно, что критическая инфраструктура почти вся уничтожена полностью. В то же время кое-где у нас работают точки раздачи воды и несколько теплопунктов.

Но энергетики нет, газоснабжения нет, большого водоснабжения нет, ну и конечно и теплоснабжения нет,

– добавил Добряк.

В городе остаются люди. Говорится примерно о 7 тысячах. Детей в Покровске нет.