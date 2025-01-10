В 1951 году Соединенные Штаты подписали соглашение с Данией, которая обязалась защищать Гренландию от нападения, однако теперь США и есть угроза. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Остров богат полезными ископаемыми

На этой неделе будущий президент США Дональд Трамп всколыхнул всю Европу, не стал исключать использование военной силы для аннексии Гренландии, которая является частью Дании. Он давно положил глаз на этот стратегически расположенный остров, богатый полезными ископаемыми и нефтью.

Западные журналисты отмечают, что нет сомнений относительно того, кто победит в этой войне, однако Копенгаген мог бы обратиться к адвокатам, ведь ранее был подписан договор о том, что США должны защищать Данию.

Если бы Трамп решил аннексировать Гренландию силой, "это была бы самая короткая война в мире, у Гренландии нет оборонительных возможностей". Такое мнение высказал Ульрик Прам Гад, старший научный сотрудник Датского института международных исследований.

Неизвестно, или это бравада

Некоторые корабли береговой охраны Дании часто посещают юго-восточную Гренландию, но СМИ писали, что программное обеспечение, необходимое для стрельбы по целям, даже не покупали.

Неизвестно, или слова Трампа это бравада, или он действительно планирует аннексировать Гренландию.

Высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел Дании Ларса Льокке Расмуссена и его бывшего министра иностранных дел США Энтони Блинкена, сначала отвергли комментарии Трампа.

Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен устроила встречу с лидерами партий для обсуждения этого вопроса, тогда как Расмуссен также изменил свое мнение.

Мы воспринимаем это очень серьезно, но мы не имеем никаких амбиций обострять войну слов с президентом, который собирается в Белый дом,

– подчеркнул он.

Согласно пакту 1951 года, США должны защищать от любого нападения на Гренландию, учитывая неспособность вооруженных сил Дании отразить потенциального агрессора без помощи.

США значительно сократили свое военное присутствие на острове после окончания холодной войны, но радиолокационная станция раннего предупреждения остается на космической базе Питуфик на северо-западе Гренландии.