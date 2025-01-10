У 1951 році Сполучені Штати підписали угоду з Данією, яка зобов'язалася захищати Гренландію від нападу, однак тепер США і є загрозою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Острів багатий на корисні копалини

Цього тижня майбутній президент США Дональд Трамп сколихнув всю Європу, не став виключати використання військової сили для анексії Гренландії, яка є частиною Данії. Він давно поклав око на цей стратегічно розташований острів, багатий корисними копалинами та нафтою.

Західні журналісти зазначають, що немає сумнівів щодо того, хто переможе у цій війні, однак Копенгаген міг би звернутись до адвокатів, адже раніше було підписано договір про те, що США мають захищати Данію.

Якби Трамп вирішив анексувати Гренландію силою, "це була б найкоротша війна у світі, у Гренландії немає оборонних можливостей". Таку думку висловив Ульрік Прам Гад, старший науковий співробітник Данський інституту міжнародних досліджень.

Невідомо, чи це бравада

Деякі кораблі берегової охорони Данії часто відвідують південно-східну Гренландію, але ЗМІ писали, що програмне забезпечення, необхідне для стрільби по цілях, навіть не купували.

Невідомо, чи слова Трампа це бравада, чи він дійсно планує анексувати Гренландію.

Високопосадовці, зокрема, міністр закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена та його колишній міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен, спочатку відкинули коментарі Трампа.

Однак прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен влаштувала зустріч з лідерами партій для обговорення цього питання, тоді як Расмуссен також змінив свою думку.

Ми сприймаємо це дуже серйозно, але ми не маємо жодних амбіцій загострювати війну слів із президентом, який збирається в Білий дім,

– наголосив він.

Відповідно до пакту 1951 року, США повинні захищати від будь-якого нападу на Гренландію, враховуючи нездатність збройних сил Данії відбити потенційного агресора без допомоги.

США значно скоротили свою військову присутність на острові після закінчення холодної війни, але радіолокаційна станція раннього попередження залишається на космічній базі Пітуфік на північному заході Гренландії.