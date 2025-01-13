В етері 24 Каналу військовослужбовець та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому росіяни відмовилися від битви за Покровськ та яку вигіднішу для себе тактику обрали. До слова, зараз окупантам залишилося трохи менше, ніж 7 кілометрів від траси на Дніпропетровщину.

До теми Це не питання тижнів: чи можуть росіяни зайти у Покровськ і за який час

Яку тактику на Покровському напрямку обрали росіяни

Зараз окупанти намагаються обійти Покровськ та Мирноград. В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що у цих населених пунктах ситуація контрольована та стабільна.

Російські війська намагаються закріпитися південніше Покровська, а саме місто хочуть оточити та безперешкодно просуватися далі.

Якщо помножити сили, які використовує Росія, на відстань їхнього просування, то воно все ж таки не є стрімким. Могло б бути значно стрімкішим, якби не українська оборона,

– мовив військовослужбовець.

Ворог, з його слів, планував операцію з оточення Покровська. Наприкінці серпня – на початку вересня стало зрозуміло, що росіяни не збираються вв'язуватися в битву за місто.

Як просуваються росіяни на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Коли Сили оборони відбили атаки й не дали ворогові підійти до Покровська, з того часу окупанти змінили підходи. Вони почали діяти на те, щоб обходити. Це зараз ті дії, які явно простежуються", – додав Мусієнко.

Зазначимо, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" сказав, що росіяни, ймовірно, намагаються вийти на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання до Покровська.