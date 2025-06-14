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Где летят "Шахеды" вечером 14 июня и где тревога

20:34, 14 июня Мониторы пишут, что много "Шахедов" заходят через Сумщину.

20:33, 14 июня Дрон над Запорожьем Об этом предупредили ВС.

20:30, 14 июня Где сейчас тревога в Украине

20:23, 14 июня БпЛА в северной и западной частях Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Харьковщины, курс южный.

БпЛА южнее Запорожья, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.



19:57, 14 июня ВС о движении "Шахедов" БпЛА в северной части Сумщины, курс южный.

БпЛА в северной части Харьковщины, курс южный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.