24 Канал собирает информацию от Воздушных сил и мониторинговых каналов. Если в вашем регионе тревога – не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие!
Смотрите также 1 миллион потерь России: как и где Украина уничтожает вражескую армию и как это влияет на войну
Где летят "Шахеды" вечером 14 июня и где тревога
20:34, 14 июня
Мониторы пишут, что много "Шахедов" заходят через Сумщину.
20:33, 14 июня
Дрон над Запорожьем
Об этом предупредили ВС.
20:30, 14 июня
Где сейчас тревога в Украине
20:23, 14 июня
- БпЛА в северной и западной частях Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
- БпЛА южнее Запорожья, курс северо-западный.
- БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.
19:57, 14 июня
ВС о движении "Шахедов"
- БпЛА в северной части Сумщины, курс южный.
- БпЛА в северной части Харьковщины, курс южный.
- БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.
19:41, 14 июня