Цей об'єкт розташований в тимчасово окупованому Криму – і він стане новою точкою запуску "Шахедів" по Україні. Де саме розташований аеропорт "Керч", показує 24 Канал.

Дивіться також Контрабанда смерті: як КНДР та Росія модернізують балістичні ракети завдяки Заходу․ Дослідження

Що відомо про переобладнання аеропорту "Керч"

"Схеми" з посиланням на дані з російського державного реєстру нерухомості та супутникові знімки повідомили про масштабні роботи на території аеропорту "Керч". Журналісти припускають, звідти запускатимуть "Шахеди" по материковій частині України.

Летовище розташоване на сході окупованого Росією Криму, трохи західніше міста Керч та Кримського моста. Відстань до найближчого обласного центру України – Запоріжжя, – складає близько 290 кілометрів.

Де розташований аеропорт "Керч": дивіться на карті

На супутникових знімках за лютий та червень 2025 року, то помітно, що навколо злітної смуги з’явились фортифікаційні та "маскувальні" споруди.

Ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт "Панцир-С1" чи "Тор-М2", які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта,

– розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

Як змінилося летовище у Керчі: дивіться відео

Також там видно майданчики, на яких, ймовірно, хочуть розмістити системи ППО.