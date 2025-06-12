Этот объект расположен во временно оккупированном Крыму – и он станет новой точкой запуска "Шахедов" по Украине. Где именно расположен аэропорт "Керчь", показывает 24 Канал.

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Что известно о переоборудовании аэропорта "Керчь"

"Схемы" со ссылкой на данные из российского государственного реестра недвижимости и спутниковые снимки сообщили о масштабных работах на территории аэропорта "Керчь". Журналисты предполагают, оттуда будут запускать "Шахеды" по материковой части Украины.

Аэропорт расположен на востоке оккупированного Россией Крыма, чуть западнее города Керчь и Крымского моста. Расстояние до ближайшего областного центра Украины – Запорожье, – составляет около 290 километров.

Где расположен аэропорт "Керчь": смотрите на карте

На спутниковых снимках за февраль и июнь 2025 года, то заметно, что вокруг взлетной полосы появились фортификационные и "маскировочные" сооружения.

Вероятно, это техническая база, предназначена для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта,

– рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.

Как изменился аэродром в Керчи: смотрите видео

Также там видно площадки, на которых, вероятно, хотят разместить системы ПВО.