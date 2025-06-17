Більшість з них була спрямованою на Київ і Київську область. Під ударами опинилися мирні населені пункти Київщини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

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Наслідки удару по Київщині

За словами Калашника, у Вишгородському районі поранено 55-річну жінку (1970 рік народження). У неї різана рана правого плеча. Медики їй надають необхідну допомогу.



Також тут пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.



У Броварському районі сталося загоряння даху приватного будинку. Також загорілася господарча будівля на території підприємства.



Калашник додав, що ворожа атака триває. Тож закликав перебувати в укриттях, поки небезпека не мине.

Станом на 4:32 ракетна небезпека минула. Натомість у більшості областей, зокрема на Київщині, триває загроза "Шахедів".

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Цієї ночі ворог також атакував Київ. У столиці виникли пожежі та постраждали будинки в багатьох районах. За останньою інформацією, було відомо про щонайменше 16 постраждалих.