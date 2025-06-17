Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Атака на Одесу 17 червня: влучання в інклюзивний центр

В Одесі зафіксовано влучання в інклюзивний центр – місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію, уточнив Труханов. На щастя, тут минулося без постраждалих.

Також внаслідок атаки Росії пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч.

В історичній частині Одеси зафіксовано значні руйнування. Будинки понівечені, а за деякими адресами досі гасять пожежі.

Мер зазначив, що інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Наслідки атаки Росії на Одесу 17 червня / Фото з телеграму Труханова

На місці працюють екстрені служби. Опісля комунальники розпочнуть ліквідацію наслідків російської атаки.

В Одесі розгорнуть оперативний штаб для координації допомоги та відновлення.