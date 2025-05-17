Перші вибухи в Одесі пролунали після 4:40. Попередньо, в місті працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеве видання "Думська".

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Вибухи в Одесі: головне

Після 4:20 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Трохи згодом з'явилася інформація, що "Шахеди" рухаються у бік Одеси. І майже ж одразу ЗМІ заявили, що в місті лунають вибухи.

Вибухи вже підтвердили мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Чиновники закликають перебувати в укриттях, поки атака не мине.

Додамо, що станом на 5 ранку атака на Одесу тривала. За даними моніторингових ресурсів, на місто заходили все нові та нові "Шахеди". Деякі дрони можна було помітити навіть над центром міста. Крім того, рухався у бік Одеси ворожий розвіддрон. О 5:19 в області оголосили відбій.

Наразі інформації про наслідки вибухів немає.

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Цієї ночі "Шахеди" також атакували, зокрема, Запоріжжя, Черкаси, Полтавщину, Київ і Київщину. Під найбільшим ударом опинилася столиця. Тут виникли пожежі та постраждали будинки. Також відомо про щонайменше 16 постраждалих.