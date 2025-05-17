Первые взрывы в Одессе прогремели после 4:40. Предварительно, в городе работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и местное издание "Думская".

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Взрывы в Одессе: главное

После 4:20 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря. Чуть позже появилась информация, что "Шахеды" движутся в сторону Одессы. И почти сразу же СМИ заявили, что в городе раздаются взрывы.

Взрывы уже подтвердили мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Чиновники призывают находиться в укрытиях, пока атака не пройдет.

Добавим, что по состоянию на 5 утра атака на Одессу продолжалась. По данным мониторинговых ресурсов, на город заходили все новые и новые "Шахеды". Некоторые дроны можно было заметить даже над центром города. Кроме того, двигался в сторону Одессы вражеский разведдрон. В 5:19 в области объявили отбой.

Сейчас информации о последствиях взрывов нет.

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Этой ночью "Шахэды" также атаковали, в частности, Запорожье, Черкассы, Полтавскую, Киев и Киевскую область. Под наибольшим ударом оказалась столица. Здесь возникли пожары и пострадали дома. Также известно о по меньшей мере 16 пострадавших.