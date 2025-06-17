Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.
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Атака на Одессу 17 июня: попадание в инклюзивный центр
В Одессе зафиксировано попадание в инклюзивный центр – место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. Туда, где проводили канистерапию, уточнил Труханов. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.
Также в результате атаки России повреждено здание детского сада, расположенного рядом.
В исторической части Одессы зафиксированы значительные разрушения. Дома изуродованы, а по некоторым адресам до сих пор тушат пожары.
Мэр отметил, что информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Последствия атаки России на Одессу 17 июня / Фото из телеграма Труханова
На месте работают экстренные службы. После коммунальщики начнут ликвидацию последствий российской атаки.
В Одессе развернут оперативный штаб для координации помощи и восстановления.