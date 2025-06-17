Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

Обратите внимание Массированная атака "Шахедами" на Одессу: среди раненых – ребенок, под завалами могут быть люди

Атака на Одессу 17 июня: попадание в инклюзивный центр

В Одессе зафиксировано попадание в инклюзивный центр – место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. Туда, где проводили канистерапию, уточнил Труханов. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Также в результате атаки России повреждено здание детского сада, расположенного рядом.

В исторической части Одессы зафиксированы значительные разрушения. Дома изуродованы, а по некоторым адресам до сих пор тушат пожары.

Мэр отметил, что информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Последствия атаки России на Одессу 17 июня / Фото из телеграма Труханова

На месте работают экстренные службы. После коммунальщики начнут ликвидацию последствий российской атаки.

В Одессе развернут оперативный штаб для координации помощи и восстановления.