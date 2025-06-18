Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

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Последствия атаки на Запорожье 18 июня

Этой ночью агрессор направил на Запорожье 13 беспилотников. В результате российской атаки возникли 3 пожара площадью 100, 300 и 800 квадратных метров.

Повреждены фасады и окна в многоэтажках. Также разрушены складские помещения, сгорели машины.

Последствия атаки на Запорожье 18 июня / Фото ОВА

Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.

Последствия российской атаки: смотрите видео

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья также показала ужасные кадры последствий российской атаки.

Именно так выглядели первые часы страшной российской атаки на один из районов Запорожья,

– подписала видео Регина Харченко.

Также отметила, что все городские службы с ночи на местах вражеской атаки.

Последствия атаки на Запорожье 18.06.2025: смотрите видео

Обратите внимание! Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Или же через личный кабинет на портале Контакт-центра 1580 или телеграмм-бот. Горячая линия Запорожской ОВА +38 0800 503 508.

Харченко отметила, что льготники, жилье которых повреждено в результате российских атак, могут получить единовременное пособие от города в размере 15 тысяч гривен. Необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения по номерам телефонов (063) 206-02-25, (050) 200-46-70.