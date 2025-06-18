Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
Смотрите также Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах
Последствия атаки на Запорожье 18 июня
Этой ночью агрессор направил на Запорожье 13 беспилотников. В результате российской атаки возникли 3 пожара площадью 100, 300 и 800 квадратных метров.
Повреждены фасады и окна в многоэтажках. Также разрушены складские помещения, сгорели машины.
Последствия атаки на Запорожье 18 июня / Фото ОВА
Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.
Последствия российской атаки: смотрите видео
Исполняющая обязанности городского головы Запорожья также показала ужасные кадры последствий российской атаки.
Именно так выглядели первые часы страшной российской атаки на один из районов Запорожья,
– подписала видео Регина Харченко.
Также отметила, что все городские службы с ночи на местах вражеской атаки.
Последствия атаки на Запорожье 18.06.2025: смотрите видео
Обратите внимание! Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Или же через личный кабинет на портале Контакт-центра 1580 или телеграмм-бот. Горячая линия Запорожской ОВА +38 0800 503 508.
Харченко отметила, что льготники, жилье которых повреждено в результате российских атак, могут получить единовременное пособие от города в размере 15 тысяч гривен. Необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения по номерам телефонов (063) 206-02-25, (050) 200-46-70.