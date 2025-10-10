Причины задержек?
Как сообщили в пресс-службе компании, из-за опасности во время обстрелов ночью временно останавливали работу сортировочных терминалов в Киеве и области. Это привело к кратковременным сбоям в графике доставки, передает 24 Канал.
Смотрите также Сложная ситуация в Киеве: часть жителей – без света, есть проблемы с водой
"Сейчас все процессы восстановлены – работаем на полную", – добавили в компании.
Клиентам советуют отслеживать статус своих отправлений в приложении или на официальном сайте "Новой почты".
Деятельность "Новой почты" во время войны?
"Новая почта" с первых дней полномасштабной войны не прекращала работу. Предприятие продолжало доставлять гуманитарные грузы, почту и товары даже в прифронтовые регионы.
В то же время война неоднократно влияла на деятельность компании. В разные периоды "Новая почта" подвергалась повреждениям терминалов и отделений из-за обстрелов, в частности в Харькове, Николаеве, Днепре и на Донецкой области.
Компания инвестирует в развитие энергонезависимости, устанавливая системы резервного питания, генераторы и солнечные панели, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов во время блэкаутов.
Что известно об атаке?
Ночью россияне осуществили массированный удар по энергосистеме Украины, из-за чего произошли аварийные отключения электроэнергии в девяти областях.
В результате атаки серьезные повреждения получили ТЭС компании ДТЭК.
Несмотря на блэкауты, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика.