Мегаваттная электростанция на крыше

О размещении электростанции сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк, информирует 24 Канал.

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Отмечено, что на крыше Киевского инновационного терминала Новой почты заработала мегаваттная электростанция. Поле солнечных панелей размещено на площади в на площади в 5000 квадратных метров.

Площадь, на которой размещены солнечные панели значительная / Фото из фейсбука Поперешнюка

Окупаемость проекта

"Проект обошелся нам в 14 миллионов гривен, ожидаемая окупаемость – 3 года.", – написал Поперешнюк.

По его словам, вскоре компания планирует установить промышленные системы бесперебойного питания и оборудование для хранения электроэнергии.



В проект инвестировали 14 миллионов гривен / Фото из фейсбука Поперешнюка

При этом уточнил, что "залогом инвестиций" в строительство СЭС стало, в частности, отмена налога на добавленную стоимость для импортного энергооборудования.