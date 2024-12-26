Украинцы получили фейковые письма

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Новой почты". Компания предупредила, что эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте".

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Отмечают, что подразделение кибербезопасности компании уже работает над блокировкой сети серверов, с которых происходят рассылки. А вот украинцам напомнили о правилах кибербезопасности.

Прежде всего советуют проверять адрес отправителя, а также не следует открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам.

Важно! Оригинальные письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения в написании.

Что делать, если вы открыли письмо

Если вы открыли письмо или вложение – как можно скорее смените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружили подозрительную активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Позаботьтесь о безопасности

Включите двухфакторную аутентификацию для вашей электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.

Если вы получили такое письмо - переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.