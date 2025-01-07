Мегаватна електростанція на даху
Про розміщення електростанції повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк, інформує 24 Канал.
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Зазначено, що на даху Київського інноваційного термінала Нової пошти запрацювала мегаватна електростанція. Поле сонячних панелей розміщено на площі у 5000 квадратних метрів.
Площа, на якій розміщено сонячні панелі значна / Фото з фейсбуку Поперешнюка
Окупність проєкту
"Проєкт обійшовся нам у 14 мільйонів гривень, очікувана окупність – 3 роки.", – написав Поперешнюк.
За його словами, невдовзі компанія планує встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.
В проєкт інвестували 14 мільйонів гривень / Фото з фейсбуку Поперешнюка
При цьому уточнив, що "запорукою інвестицій" в будівництво СЕС стало, зокрема, скасування податку на додану вартість для імпортного енергообладнання.