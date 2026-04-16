Що відомо про збій у застосунку "Нова пошта"?

Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до мобільного застосунку – він не відкривається або працює некоректно, пише Insider.

Дивіться також "Нова пошта" повертає гроші за знищені посилки, але є нюанс – як отримати компенсацію

Також виникли труднощі зі зв’язком із службою підтримки: додзвонитися до оператора наразі неможливо. Причини збою поки що офіційно не повідомляються.

У компанії повідомили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій Станом на 10:00 роботу всіх сервісів відновлено.

Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?

За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:

харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;

охолоджені або заморожені продукти;

молочні продукти та яйця;

харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).

Також компанія не приймає для пересилання:

алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);

ліки,

вітаміни та дієтичні добавки;

гроші, дорогоцінні метали та камені;

пиротехніка та небезпечні матеріали;

нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.

