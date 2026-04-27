Что известно об украинских бизнесменах?
Почти четверть предпринимателей зарегистрирована в Киеве, а в тройку самых богатых попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский. Такую аналитику обнародовал Опендатабот.
Чистый годовой прирост списка лидеров – более 6 тысяч имен, причем 37% предпринимателей поднялись в рейтинге, а 42% – потеряли позиции. Большинство работает в "среднем" сегменте крупного бизнеса:
- 79% имеют доход от 10 до 100 миллионов гривен;
- 19% генерируют от 100 миллионов до 1 миллиарда гривен;
- только 2% – это настоящие гиганты с оборотом более 1 миллиарда гривен.
Где в Украине больше всего зарегистрировано крупных предпринимателей / Опендатабот
Наибольшее количество бизнесменов из нового рейтинга зарегистрировано в Киеве, а также на Днепропетровщине и Львовщине.
Полезно! Если вы являетесь владельцем компании, которая своевременно и регулярно подает финотчетность, – ищите свое имя в рейтинге.
Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины:
Сейчас десятка самых богатых бизнесменов страны (по сумме дохода за 2025 год) выглядит так:
- Ринат Ахметов – 843,18 миллиарда гривен (остался на 1 месте);
- Виталий Антонов – 164,21 миллиарда гривен (остался на 2 месте);
- Андрей Веревский – 149,77 миллиарда гривен (поднялся с 6 места);
- Юрий Косюк – 131,31 миллиарда гривен (опустился с 3 места);
- Ари Вебер – 114,08 миллиарда гривен (опустился с 4 места);
- Владимир Костельман – 94,09 миллиарда гривен (опустился с 5 места);
- Алексей Порошенко – 75,14 миллиарда гривен (поднялся с 8 места);
- Андрей Губский – 71,8 миллиарда гривен (опустился с 7 места);
- Дмитрий Фирташ – 58,47 миллиарда гривен (остался на 9 месте);
- Светлана Ивахив – 46,85 миллиарда гривен (поднялась с 11 места).
К слову, 69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине, поэтому в перечне есть представители Кипра, США и Великобритании, Швейцарии (4%) и других стран, в частности ОАЭ, Германии и Монако.
Что известно о других рейтингах?
Накануне был опубликован рейтинг крупнейших работодателей в Украине. Первое место заняла Укрзализныця, второе – сеть "АТБ", а третье – Газораспределительные сети. Далее по списку "Сильпо", Укрпочта, "Новая почта", Энергоатом и тому подобное.
Ранее аж семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Влад Яценко, Петр Порошенко, Андрей Веревский, а также Вадим Новинский и Константин Жеваго.