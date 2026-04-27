Что известно об украинских бизнесменах?

Почти четверть предпринимателей зарегистрирована в Киеве, а в тройку самых богатых попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский. Такую аналитику обнародовал Опендатабот.

Чистый годовой прирост списка лидеров – более 6 тысяч имен, причем 37% предпринимателей поднялись в рейтинге, а 42% – потеряли позиции. Большинство работает в "среднем" сегменте крупного бизнеса:

79% имеют доход от 10 до 100 миллионов гривен;

19% генерируют от 100 миллионов до 1 миллиарда гривен;

только 2% – это настоящие гиганты с оборотом более 1 миллиарда гривен.



Где в Украине больше всего зарегистрировано крупных предпринимателей / Опендатабот

Наибольшее количество бизнесменов из нового рейтинга зарегистрировано в Киеве, а также на Днепропетровщине и Львовщине.

Полезно! Если вы являетесь владельцем компании, которая своевременно и регулярно подает финотчетность, – ищите свое имя в рейтинге.

Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины:

Сейчас десятка самых богатых бизнесменов страны (по сумме дохода за 2025 год) выглядит так:

Ринат Ахметов – 843,18 миллиарда гривен (остался на 1 месте); Виталий Антонов – 164,21 миллиарда гривен (остался на 2 месте); Андрей Веревский – 149,77 миллиарда гривен (поднялся с 6 места); Юрий Косюк – 131,31 миллиарда гривен (опустился с 3 места); Ари Вебер – 114,08 миллиарда гривен (опустился с 4 места); Владимир Костельман – 94,09 миллиарда гривен (опустился с 5 места); Алексей Порошенко – 75,14 миллиарда гривен (поднялся с 8 места); Андрей Губский – 71,8 миллиарда гривен (опустился с 7 места); Дмитрий Фирташ – 58,47 миллиарда гривен (остался на 9 месте); Светлана Ивахив – 46,85 миллиарда гривен (поднялась с 11 места).

К слову, 69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине, поэтому в перечне есть представители Кипра, США и Великобритании, Швейцарии (4%) и других стран, в частности ОАЭ, Германии и Монако.

