Що відомо про українських бізнесменів?

Майже чверть підприємців зареєстрована в Києві, а до трійки найбагатших потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський. Таку аналітику оприлюднив Опендатабот.

Чистий річний приріст списку лідерів – понад 6 тисяч імен, причому 37% підприємців піднялися в рейтингу, а 42% – втратили позиції. Більшість працює в "середньому" сегменті великого бізнесу:

79% мають дохід від 10 до 100 мільйонів гривень;

19% генерують від 100 мільйонів до 1 мільярда гривень;

лише 2% – це справжні гіганти з обігом понад 1 мільярд гривень.



Де в Україні найбільше зареєстровано великих підприємців / Опендатабот

Найбільша кількість бізнесменів із нового рейтингу зареєстрована в Києві, а також на Дніпропетровщині та Львівщині.

Рейтинг найбагатших бізнесменів України:

Наразі десятка найбагатших бізнесменів країни (за сумою доходу за 2025 рік) виглядає так:

Рінат Ахметов – 843,18 мільярда гривень (залишився на 1 місці); Віталій Антонов – 164,21 мільярда гривень (залишився на 2 місці); Андрій Веревський – 149,77 мільярда гривень (піднявся з 6 місця); Юрій Косюк – 131,31 мільярда гривень (опустився з 3 місця); Арі Вебер – 114,08 мільярда гривень (опустився з 4 місця); Володимир Костельман – 94,09 мільярда гривень (опустився з 5 місця); Олексій Порошенко – 75,14 мільярда гривень (піднявся з 8 місця); Андрій Губський – 71,8 мільярда гривень (опустився з 7 місця); Дмитро Фірташ – 58,47 мільярда гривень (залишився на 9 місці); Світлана Івахів – 46,85 мільярда гривень (піднялася з 11 місця).

До слова, 69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні, тож в переліку є представники Кіпру, США та Великої Британії, Швейцарії (4%) та інших країн, зокрема ОАЕ, Німеччини й Монако.

