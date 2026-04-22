Ринок праці 2026: які компанії дають роботу українцям?

Верхівка списку ТОП-10 роботодавців лишилася без змін, а от далі відбулися невеликі перестановки – зокрема, "Сільпо" випередив Укрпошту. Водночас лише шість із десяти компаній змогли наростити штат упродовж року, пише Опендатабот.

Дивіться також Робота українців у Європі під загрозою через "нові рішення" бізнесу: що треба знати

Перша місце зайняла Укрзалізниця , проте компанія системно втрачає робітників. За останній рік команда зменшилася на 5% – до 169 952 осіб. Від початку повномасштабної війни втрати ще відчутніші: мінус 27%, або 62,8 тисячі працівників.

Друге місце утримує мережа "АТБ" із 46 649 співробітниками. За рік штат трохи зріс – на 565 осіб (+1%), однак від 2021 року компанія втратила понад 14 тисяч працівників (-23%).

Щомісяця, в середньому, компанія пропонує до 200 робочих місць шукачам. Нині обставини вимагають удосконалювати робочі процеси, підвищувати продуктивність праці – зокрема, вкрай активно йде автоматизація багатьох алгоритмів роботи,

– кажуть в "АТБ".

Третю позицію займають Газорозподільні мережі України – 39 444 співробітники. Саме тут зафіксовано найбільший приріст у десятці: +1 770 людей (+5%).

На четверте місце піднялася мережа "Сільпо" , обігнавши Укрпошту. У "Сільпо" працює 32 367 людей, і за рік команда збільшилася на тисячу осіб (+3%), хоча від 2021 року скорочення становить майже 10 тисяч (-23%).

Укрпошта тепер на п'ятій сходинці – 31 739 працівників. За рік показник не змінився, однак у довгостроковій перспективі падіння значне: мінус 30 634 співробітники (-49%) порівняно з 2021 роком.

Шосту позицію посідає "Нова пошта" із 27 572 співробітниками. За рік зміни майже непомітні (+0,2%), але з 2021 року штат скоротився на понад 2 тисячі осіб (-7%). У компанії пояснюють це війною, міграцією працівників і змінами в операційних процесах.

Наразі ми робимо ставку на розвиток людей: інвестуємо у навчання, підтримку ментального здоров’я, гнучкі формати роботи та розширюємо коло кандидатів, зокрема, залучаючи ветеранів, ВПО та людей старшого віку,

– зазначає Анна-Марія Бондаренко, HRD "Нової пошти".

Найбільше скорочення штату у відсотках за рік зафіксовано в Енергоатом – мінус 6%. Наразі тут працює 25 740 людей, а з 2021 року втрати становлять понад 8 тисяч працівників (-24%).

Восьме місце займає Ліси України із 22 252 співробітниками. Компанія перебуває в процесі реорганізації, і саме тут торік зафіксували одне з найбільших скорочень – мінус 1 465 працівників (-6%).

Дев'яту сходинку утримує Укрнафта – 19 583 співробітники. За рік компанія додала 657 людей (+4%), але з 2021 року все ж має мінус (-6%).

Замикає десятку Укргазвидобування – 17 794 працівники. За рік тут приріст становив 477 осіб (+3%), і це єдина компанія з топ-10, яка змогла наростити штат із початку повномасштабної війни (+6%).

Фахові та вмотивовані співробітники – наш ключовий актив, що гарантує стійкість компанії й ефективний розвиток родовищ. Наш виклик – збереження і розвиток технічних компетенцій колективу, залучення і навчання молоді,

– коментує Олександр Пімкін, директор з людського капіталу Укргазвидобування.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.

