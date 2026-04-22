Рынок труда 2026: какие компании дают работу украинцам?

Верхушка списка ТОП-10 работодателей осталась без изменений, а вот дальше произошли небольшие перестановки – в частности, "Сильпо" опередил Укрпочту. В то же время только шесть из десяти компаний смогли нарастить штат в течение года, пишет Опендатабот.

Первое место заняла Укрзализныця , однако компания системно теряет работников. За последний год команда уменьшилась на 5% – до 169 952 человек. С начала полномасштабной войны потери еще ощутимее: минус 27%, или 62,8 тысячи работников.

Второе место удерживает сеть "АТБ" с 46 649 сотрудниками. За год штат немного вырос – на 565 человек (+1%), однако с 2021 года компания потеряла более 14 тысяч работников (-23%).

Ежемесячно, в среднем, компания предлагает до 200 рабочих мест соискателям. Сейчас обстоятельства требуют совершенствовать рабочие процессы, повышать производительность труда – в частности, крайне активно идет автоматизация многих алгоритмов работы,

– говорят в "АТБ".

Третью позицию занимают Газораспределительные сети Украины – 39 444 сотрудника. Именно здесь зафиксирован наибольший прирост в десятке: +1 770 человек (+5%).

На четвертое место поднялась сеть "Сильпо" , обогнав Укрпочту. В "Сильпо" работает 32 367 человек, и за год команда увеличилась на тысячу человек (+3%), хотя с 2021 года сокращение составляет почти 10 тысяч (-23%).

Укрпочта теперь на пятой строчке – 31 739 работников. За год показатель не изменился, однако в долгосрочной перспективе падение значительное: минус 30 634 сотрудника (-49%) по сравнению с 2021 годом.

Шестую позицию занимает "Новая почта" с 27 572 сотрудниками. За год изменения почти незаметны (+0,2%), но с 2021 года штат сократился более чем на 2 тысячи человек (-7%). В компании объясняют это войной, миграцией работников и изменениями в операционных процессах.

Сейчас мы делаем ставку на развитие людей: инвестируем в обучение, поддержку ментального здоровья, гибкие форматы работы и расширяем круг кандидатов, в частности, привлекая ветеранов, ВПО и людей старшего возраста,

– отмечает Анна-Мария Бондаренко, HRD "Новой почты".

Наибольшее сокращение штата в процентах за год зафиксировано в Энергоатом – минус 6%. Сейчас здесь работает 25 740 человек, а с 2021 года потери составляют более 8 тысяч работников (-24%).

Восьмое место занимает Леса Украины с 22 252 сотрудниками. Компания находится в процессе реорганизации, и именно здесь в прошлом году зафиксировали одно из крупнейших сокращений – минус 1 465 работников (-6%).

Девятую строчку удерживает Укрнафта – 19 583 сотрудника. За год компания добавила 657 человек (+4%), но с 2021 года все же имеет минус (-6%).

Замыкает десятку Укргаздобыча – 17 794 работника. За год здесь прирост составил 477 человек (+3%), и это единственная компания из топ-10, которая смогла нарастить штат с начала полномасштабной войны (+ 6%).

Профессиональные и мотивированные сотрудники – наш ключевой актив, гарантирующий устойчивость компании и эффективное развитие месторождений. Наш вызов – сохранение и развитие технических компетенций коллектива, привлечение и обучение молодежи,

– комментирует Александр Пимкин, директор по человеческому капиталу Укргаздобыча.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, рассказал Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

