Які нові правила роботи в Європі?

Все частіше компанії обирають гібридну модель – коли працівники частину часу працюють дистанційно, а частину мають проводити в офісі, пише OBOZ.

Фахівці міжнародного ринку праці пояснюють це тим, що повна "віддаленка" була радше вимушеним рішенням у періоди криз, а не довгостроковою стратегією. Тепер, коли ситуація стабілізувалася, роботодавці прагнуть повернути команди до більш традиційної взаємодії.

Хоча дистанційна робота залишається відмінною рисою сучасного ринку, повністю віддалений формат звузився до вузької групи спеціалізованих позицій. Переважно в ІТ, аналітиці та окремих експертних послугах,

– констатували фахівці.

Які є варіанти вирішення проблеми для українців?

Скорочення кількості повністю віддалених вакансій може суттєво ускладнити доступ до роботи як для тих, хто перебуває в Україні, так і для громадян, які виїхали до країн ЄС.

Проблема в тому, що на місцевих ринках праці в багатьох країнах – зокрема в Польщі, Чехії, Іспанії, Італії чи Португалії – не завжди достатньо достойних пропозицій.

Через це саме дистанційна зайнятість часто ставала ключовим інструментом, який дозволяв отримати роботу за фахом і з конкурентною оплатою.

Тепер ситуація змінюється. Через зменшення кількості таких вакансій частина українців може опинитися перед непростим вибором. З одного боку – перехід у менш кваліфіковані або гірше оплачувані сфери. З іншого – перегляд планів щодо тривалого перебування за кордоном, аж до можливого повернення в Україну.

Як українці впливають на ВВП країн Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Через війну до країн ЄС виїхали 5 – 7 мільйонів жителів України. Найбільше осіло в Польщі, Німеччині та Чехії, де разом із мігрантами попередніх років українці інтегруються до місцевих ринків праці, наповнюють бюджети та пенсійні фонди, стають активними споживачами товарів та послуг.

За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

