Чи можливо отримувати стаж у декреті?

Все залежить зокрема від періоду перебування у декреті, про що повідомляє видання "На Пенсії".

Згідно з матеріалом, період догляду за дитиною до трьох років зараховується до стажу. Але слід визначати, які документи потрібні, аби його підтвердити.

Якщо декрет був до 2004 року – достатньо лише свідоцтва про народження дитини;

у 2004 році – слід надати довідку із соцзахисту про отримання допомоги;

після 2004 року – дані мають бути в реєстрі застрахованих осіб.

Водночас якщо жінка вийшла на роботу, навіть на пів ставки, то це не вважається відпусткою по догляду за дитиною. Чому? Річ у тім, що людина офіційно працевлаштована.

У такому разі цей час можуть зарахувати до стажу як роботу, а не як догляд,

– пояснили у тексті.

Якщо людина працювала на пів ставки після 2004 року, то важливо перевірити два пункти:

чи сплачував роботодавець у цей час внески до Пенсійного фонду; чи не були вони меншими за мінімальний страховий внесок.

Важливо! Мінімальний внесок у 2026 році змінився, про що повідомляли у ПФУ. Наразі він становить 1 902, 34 гривні на місяць. Максимальний внесок станом на сьогодні становить 38 046,80 гривні.

