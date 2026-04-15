Чи можливо отримувати стаж у декреті?
Все залежить зокрема від періоду перебування у декреті, про що повідомляє видання "На Пенсії".
Згідно з матеріалом, період догляду за дитиною до трьох років зараховується до стажу. Але слід визначати, які документи потрібні, аби його підтвердити.
- Якщо декрет був до 2004 року – достатньо лише свідоцтва про народження дитини;
- у 2004 році – слід надати довідку із соцзахисту про отримання допомоги;
- після 2004 року – дані мають бути в реєстрі застрахованих осіб.
Водночас якщо жінка вийшла на роботу, навіть на пів ставки, то це не вважається відпусткою по догляду за дитиною. Чому? Річ у тім, що людина офіційно працевлаштована.
У такому разі цей час можуть зарахувати до стажу як роботу, а не як догляд,
– пояснили у тексті.
Якщо людина працювала на пів ставки після 2004 року, то важливо перевірити два пункти:
- чи сплачував роботодавець у цей час внески до Пенсійного фонду;
- чи не були вони меншими за мінімальний страховий внесок.
Важливо! Мінімальний внесок у 2026 році змінився, про що повідомляли у ПФУ. Наразі він становить 1 902, 34 гривні на місяць. Максимальний внесок станом на сьогодні становить 38 046,80 гривні.
Що ще слід знати про декретну відпустку?
- Сума декретних виплат для застрахованих жінок у 2026 році становить 100% від середньої зарплати. Сама відпустка триває 70 календарних днів до дня пологів, а ще – 56 календарних днів після. Незастрахованим жінкам передбачена допомога у розмірі 7 тисяч гривень щомісячно.
- В Україні звикли, що йти у декрет повинна жінка, тобто мати дитини. Але оформити декретну відпустку можуть ще й батько немовляти, бабуся, дідусь, опікун, усиновлювач або один із прийомних батьків.