Одна з користувачок додатку "Нова пошта" повідомила про збій, пише "РБК-Україна".

Дивіться також Укрпошта наздоганяє "Нову пошту": які нові функції з'являться для клієнтів наприкінці лютого

За словами жінки, вона намагалася сплатити посилку онлайн, проте цього не вийшло через "технічні помилки". У додатку повідомили, що сервіс тимчасово недоступний.

Повідомлення про збій у "Новій пошті" / фото "РБК-Україна"

Повідомлення про збій у "Новій пошті" / фото "РБК-Україна"

"Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.

"Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.

Українці повідомляли про отримання пробитих посилок через "Нову пошту". Як з'ясувалося, пошкодження виникли після ракетного удару по сортувальному терміналу в Харківській області. "Нова пошта" повідомила, що відшкодовує вартість знищених або пошкоджених відправлень та надає можливість подати звернення у разі отримання пошкоджених посилок.