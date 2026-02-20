"Новая почта" планирует отстроить терминал, поврежденный в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины . В результате атаки был уничтожен грузовой терминал, частично почтовый, погибли четверо работников, и еще четверо ранены.

Украинцы сообщали о получении пробитых посылок через "Новую почту". Как выяснилось, повреждения возникли после ракетного удара по сортировочному терминалу в Харьковской области. "Новая почта" сообщила, что возмещает стоимость уничтоженных или поврежденных отправлений и предоставляет возможность подать обращение в случае получения поврежденных посылок.