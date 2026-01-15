Почему украинцы получали пробитые посылки, как комментируют в "Новой почте" соответствующие случаи – разбирался 24 Канал.

Что писали люди о пробитых посылках, которые получали от "Новой почты"?

В социальной сети Threads пользователи публиковали фото с посылками "Новой почты", которые приходили продырявленными насквозь. Граждане отмечали, что сначала думали, что ее прожгли сигаретой, а впоследствии увидели обломок оружия.

Также утверждалось, что соответствующие посылки приходили людям после прилета в Коротичи, что в Харьковской области.

Какие посылки приходили людям, которые заказывали их через "Новую почту" / Фото с аккаунта @kharkiv_news_24 в соцсети Threads

Другая пользовательница распространила под первым сообщением свое фото с полученной посылкой. Как можно увидеть на фотографиях, посылка, которая должна была дойти в Харьков, пришла также пробитой, а на органайзере для карточек, который должен был быть целым, остались сильные повреждения.

Другая женщина заказывала органайзер для карточек, но он пришел также поврежденным / Фото из аккаунта @zolotareva_inst.rv в соцсети Threads

Что сказали в "Новой почте" о поврежденных посылках, которые получили люди?

В пресс-службе "Новой почты" в комментарии 24 Канала отметили, что во время ракетного удара по сортировочному терминалу под Харьковом 13 января 2026 года было уничтожено 2 690 посылок и грузов. Общая сумма ущерба достигает почти 10 миллионов гривен.

Новая почта уже возмещает клиентам стоимость уничтоженных отправлений в соответствии с объявленной стоимости. Посылки, которые уцелели после атаки, были дополнительно проверены и отсортированы. Мы доставляем их получателям, ведь для многих людей это важные вещи, на которые они ждут,

– отметили в компании.

В НП отметили, что если клиент получит отправление с повреждениями, что делают невозможным использование содержимого, то "Новая почта" примет обращение и осуществит возмещение объявленной стоимости.

В компании привели несколько вариантов того, как можно подать обращение в случае повреждения посылки:

через горячую линию 0 800 500 609;

в чате мобильного приложения;

в мессенджерах компании;

или в любом отделении "Новой почты".

"Мы продолжаем работать, несмотря на вызовы военного времени, чтобы наши клиенты как можно быстрее получали свои посылки даже в прифронтовых регионах", – подчеркнули в "Новой почте".

Что известно об ударе России по терминалу "Новой почты" под Харьковом?