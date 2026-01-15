Почему украинцы получали пробитые посылки, как комментируют в "Новой почте" соответствующие случаи – разбирался 24 Канал.
Что писали люди о пробитых посылках, которые получали от "Новой почты"?
В социальной сети Threads пользователи публиковали фото с посылками "Новой почты", которые приходили продырявленными насквозь. Граждане отмечали, что сначала думали, что ее прожгли сигаретой, а впоследствии увидели обломок оружия.
Также утверждалось, что соответствующие посылки приходили людям после прилета в Коротичи, что в Харьковской области.
Какие посылки приходили людям, которые заказывали их через "Новую почту" / Фото с аккаунта @kharkiv_news_24 в соцсети Threads
Другая пользовательница распространила под первым сообщением свое фото с полученной посылкой. Как можно увидеть на фотографиях, посылка, которая должна была дойти в Харьков, пришла также пробитой, а на органайзере для карточек, который должен был быть целым, остались сильные повреждения.
Другая женщина заказывала органайзер для карточек, но он пришел также поврежденным / Фото из аккаунта @zolotareva_inst.rv в соцсети Threads
Что сказали в "Новой почте" о поврежденных посылках, которые получили люди?
В пресс-службе "Новой почты" в комментарии 24 Канала отметили, что во время ракетного удара по сортировочному терминалу под Харьковом 13 января 2026 года было уничтожено 2 690 посылок и грузов. Общая сумма ущерба достигает почти 10 миллионов гривен.
Новая почта уже возмещает клиентам стоимость уничтоженных отправлений в соответствии с объявленной стоимости. Посылки, которые уцелели после атаки, были дополнительно проверены и отсортированы. Мы доставляем их получателям, ведь для многих людей это важные вещи, на которые они ждут,
– отметили в компании.
В НП отметили, что если клиент получит отправление с повреждениями, что делают невозможным использование содержимого, то "Новая почта" примет обращение и осуществит возмещение объявленной стоимости.
В компании привели несколько вариантов того, как можно подать обращение в случае повреждения посылки:
через горячую линию 0 800 500 609;
в чате мобильного приложения;
в мессенджерах компании;
или в любом отделении "Новой почты".
"Мы продолжаем работать, несмотря на вызовы военного времени, чтобы наши клиенты как можно быстрее получали свои посылки даже в прифронтовых регионах", – подчеркнули в "Новой почте".
Что известно об ударе России по терминалу "Новой почты" под Харьковом?
Россия 13 января нанесла удар по терминалу "Новой Почты" под Харьковом. На месте были разрушены здания и произошло несколько пожаров.
Впоследствии стало известно, что в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Харькове погибли 4 человека. Еще 4 – были ранены.
Позже в "Новой почте" подчеркнули, что планируют отстроить терминал, который был поврежден в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины. Компания также нашла дополнительное помещение, чтобы там работать.