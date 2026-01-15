Чому українці отримували пробиті посилки, як коментують у "Новій пошті" відповідні випадки – розбирався 24 Канал.

Що писали люди про пробиті посилки, які отримували від "Нової пошти"?

У соціальній мережі Threads користувачі публікували фото з посилками "Нової пошти", які приходили продірявленими наскрізь. Громадяни зазначали, що спочатку думали, що її пропалили цигаркою, а згодом побачили уламок зброї.

Також стверджувалося, що відповідні посилки приходили людям після прильоту в Коротичі, що у Харківській області.

Які посилки приходили людям, які замовляли їх через "Нову пошту" / Фото з акаунту @kharkiv_news_24 у соцмережі Threads

Інша користувачка поширила під першим дописом своє фото з отриманою посилкою. Як можна побачити на світлинах, посилка, яка мала дійти у Харків, прийшла також пробитою, а на органайзері для карток, який мав бути цілим, лишилися сильне понівечення.

Інша жінка замовляла органайзер для карток, але він прийшов також пошкодженим / Фото з акаунту @zolotareva_inst.rv у соцмережі Threads

Що сказали у "Новій пошті" про пошкоджені посилки, які отримали люди?

У пресслужбі "Нової пошти" у коментарі 24 Каналу зазначили, що під час ракетного удару по сортувальному терміналу під Харковом 13 січня 2026 року було знищено 2 690 посилок і вантажів. Загальна сума збитків сягає майже 10 мільйонів гривень.

Нова пошта вже відшкодовує клієнтам вартість знищених відправлень відповідно до оголошеної вартості. Посилки, які вціліли після атаки, були додатково перевірені та відсортовані. Ми доставляємо їх отримувачам, адже для багатьох людей це важливі речі, на які вони чекають,

– зазначили у компанії.

У НП наголосили, що якщо клієнт отримає відправлення з пошкодженнями, що унеможливлюють використання вмісту, то "Нова пошта" прийме звернення та здійснить відшкодування оголошеної вартості.

У компанії навели кілька варіантів того, як можна подати звернення у разі пошкодження посилки:

через гарячу лінію 0 800 500 609;

у чаті мобільного застосунку;

у месенджерах компанії;

або у будь-якому відділенні "Нової пошти".

"Ми продовжуємо працювати, попри виклики воєнного часу, щоб наші клієнти якомога швидше отримували свої посилки навіть у прифронтових регіонах", – підкреслили у "Новій пошті".

Що відомо про удар Росії по терміналу "Нової пошти" під Харковом?