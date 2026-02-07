Терміни доставки не змінилися та діють за звичними графіками. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Що відомо про строки доставки посилок з Китаю?
У "Новій пошті" спростували інформацію про масові затримки посилок із китайських торговельних майданчиків. Логістичні процеси наразі налагоджені, а терміни доставки відповідають стандартним графікам.
Хочемо запевнити вас, що доставка з усіх ваших улюблених маркетплейсів, таких як AliExpress, Temu та інших, працює в стандартному режимі. Ви отримаєте свої посилки в звичні терміни,
– повідомили у компанії.
Як уточнили у "Новій пошті", попередні повідомлення про затримки стосувалися лише одного конкретного сервісу для індивідуальних замовлень – NP Shopping, і не стосувалися масових доставок.
Що нового повідомляла "Нова пошта" за останній час?
8 січня компанія повідомила, що можливі проблеми з термінами доставки. Через погіршення погодних умов, у західних областях виникла проблема з логістикою. Сніг, ожеледиця та ДТП призвели до тимчасового перекриття доріг поліцією, а на місцях заметів працювала спецтехніка.
Через сильні морози виникали проблеми з поштоматами. "Нова пошта" публікувала детальну інструкцію та наголошували, що якщо поштомат замерз, спробуйте кілька разів відкрити комірку кнопкою у застосунку, а якщо не допоможе, м'яко натисніть на дверцята руками або обстукайте їх. Не можна використовувати гарячу воду, сіль, хімікати чи відкритий вогонь для розморожування.
З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів. Нові тарифи різняться в залежності від вантажу та локації.