Сроки доставки не изменились и действуют по привычным графикам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Что известно о сроках доставки посылок из Китая?
В "Новой почте" опровергли информацию о массовых задержках посылок с китайских торговых площадок. Логистические процессы пока налажены, а сроки доставки соответствуют стандартным графикам.
Хотим заверить вас, что доставка из всех ваших любимых маркетплейсов, таких как AliExpress, Temu и других, работает в стандартном режиме. Вы получите свои посылки в привычные сроки,
– сообщили в компании.
Как уточнили в "Новой почте", предыдущие сообщения о задержках касались только одного конкретного сервиса для индивидуальных заказов – NP Shopping, и не касались массовых доставок.
Что нового сообщала "Новая почта"?
8 января компания сообщила, что возможны проблемы со сроками доставки. Из-за ухудшения погодных условий, в западных областях возникла проблема с логистикой. Снег, гололедица и ДТП привели к временному перекрытию дорог полицией, а на местах заносов работала спецтехника.
Из-за сильных морозов возникали проблемы с почтоматами. "Новая почта" публиковала подробную инструкцию и отмечали, что если почтомат замерз, попробуйте несколько раз открыть ячейку кнопкой в приложении, а если не поможет, мягко нажмите на дверцу руками или обстучите их. Нельзя использовать горячую воду, соль, химикаты или открытый огонь для размораживания.
С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов. Новые тарифы различаются в зависимости от груза и локации.