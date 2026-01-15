"Новая почта" всегда беспокоится о своих клиентах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм компании. Январские морозы повлияли на то, что дверца с ячейкой не всегда способны открыться с первого раза. Именно поэтому "Новая почта" решила рассказать о безопасных и простых способах, которые помогут получить свою посылку зимой без какого-либо стресса.
Как получить посылку, если почтомат замерз?
Специалисты советуют сначала попробовать открыть ячейку несколько раз кнопкой в приложении. Иногда на морозе и телефон плохо работает, а отключения света ухудшают мобильную связь.
Если почувствуете щелчок замка, но дверца все равно не открывается, то мягко нажмите на них руками и попробуйте открыть ячейку снова.
Когда и это не поможет, то нужно слегка обстучать ячейку, а потом осторожно подергать на себя. Если же любые попытки окажутся тщетными, "Новая почта" просит их написать или позвонить на горячую линию.
Что категорически нельзя делать с почтоматом?
Нельзя его размораживать горячей водой, использовать соль или химикаты, или прибегать к еще худшему методу – разогревать открытым огнем.
