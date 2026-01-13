Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Юли Мусийчук в TikTok.

Смотрите также История создания McDonald's: это настоящая революция в сфере питания

Как получить чашку "Друзей"?

Всего доступно 15 вариантов "Френдз Меню" – это все комбинации, которые ранее были представлены в линейке. Самый дешевый вариант с наггетсами стоит 321 гривну, а самый дорогой – с бургером дабл Биг Тейсти – 478 гривен.

Важно! За саму чашку придется доплатить отдельно – 99 гривен. Приобрести ее отдельно невозможно. Она доступна только вместе с меню. Также покупатель не может выбрать, что именно получить – чашку или фигурку.

Как выглядят новые чашки с "Френдз Меню": смотрите видео

В итоге самое дешевое "Френдз Меню" с чашкой обойдется в 445 гривен, а самое дорогое – в 577 гривен.

Чашка на вид классная, качественная, это керамика. Ее вместимость 350 миллилитров,

– отмечает блогерша.

Также она выполнена в узнаваемом дизайне, что отсылает к сериалу. С 12 января чашки появились в тестовых ресторанах McDonald's, а уже со среды, 14 января, будут доступны по всей Украине.

В то же время автор видео отметила, что в некоторых странах мира McDonald's позволял покупать чашки отдельно, без обязательного меню.

Какие фигурки можно получить из "Френдз Меню"?

Как отмечается на сайте украинского McDonald's, каждый бокс "Френдз Меню" подается в фирменной упаковке, украшенной изображениями из культовых сцен сериала.

Вместе с меню клиенты получают одного из шести эксклюзивных коллекционных персонажей "Друзей", выполненных в узнаваемых образах.

Какие фигурки можно получить с "Френдз Меню":

Росс с обезьянкой Марселем;

Рейчел, которая подает кофе;

Моника в роли шеф-повара;

Фиби, играющая на гитаре;

Чендлер с цыпленком;

Джои с утенком.

Фигурки из "Френдз Меню" / Фото McDonald's Ukraine

Также к каждому "Френдз Меню" добавляют фирменный соус "Маринара от Моники" – итальянский томатный соус с чесноком, луком и зеленью.

Как украинцы зарабатывают на фигурках из "Френдз Меню"?