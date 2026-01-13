Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Юли Мусийчук в TikTok.
Как получить чашку "Друзей"?
Всего доступно 15 вариантов "Френдз Меню" – это все комбинации, которые ранее были представлены в линейке. Самый дешевый вариант с наггетсами стоит 321 гривну, а самый дорогой – с бургером дабл Биг Тейсти – 478 гривен.
Важно! За саму чашку придется доплатить отдельно – 99 гривен. Приобрести ее отдельно невозможно. Она доступна только вместе с меню. Также покупатель не может выбрать, что именно получить – чашку или фигурку.
Как выглядят новые чашки с "Френдз Меню": смотрите видео
В итоге самое дешевое "Френдз Меню" с чашкой обойдется в 445 гривен, а самое дорогое – в 577 гривен.
Чашка на вид классная, качественная, это керамика. Ее вместимость 350 миллилитров,
– отмечает блогерша.
Также она выполнена в узнаваемом дизайне, что отсылает к сериалу. С 12 января чашки появились в тестовых ресторанах McDonald's, а уже со среды, 14 января, будут доступны по всей Украине.
В то же время автор видео отметила, что в некоторых странах мира McDonald's позволял покупать чашки отдельно, без обязательного меню.
Какие фигурки можно получить из "Френдз Меню"?
Как отмечается на сайте украинского McDonald's, каждый бокс "Френдз Меню" подается в фирменной упаковке, украшенной изображениями из культовых сцен сериала.
Вместе с меню клиенты получают одного из шести эксклюзивных коллекционных персонажей "Друзей", выполненных в узнаваемых образах.
Какие фигурки можно получить с "Френдз Меню":
- Росс с обезьянкой Марселем;
- Рейчел, которая подает кофе;
- Моника в роли шеф-повара;
- Фиби, играющая на гитаре;
- Чендлер с цыпленком;
- Джои с утенком.
Фигурки из "Френдз Меню" / Фото McDonald's Ukraine
Также к каждому "Френдз Меню" добавляют фирменный соус "Маринара от Моники" – итальянский томатный соус с чесноком, луком и зеленью.
Как украинцы зарабатывают на фигурках из "Френдз Меню"?
После запуска в Украине меню McDonald's в коллаборации с культовым сериалом "Друзья" многие люди отправились в рестораны, чтобы получить фигурки в виде любимых персонажей. Впрочем, для части украинцев это развлечение быстро превратилось в способ заработка.
На маркетплейсах уже появились объявления как о продаже отдельных фигурок, так и полных коллекций, а также полочек для их хранения. Одно из предложений даже содержало авторский соус "Маринара от Моники".
Цены на фигурки существенно различаются. За одну просят около 300 – 400 гривен, тогда как полную коллекцию продают за 700 – 1000 гривен. В то же время в самом McDonald's набор с фигуркой стоит значительно дешевле, а покупатели могут самостоятельно выбрать персонажа, фигурку которого хотят получить к заказу.