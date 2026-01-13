Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео блогерки Юлі Мусійчук у TikTok.
Як отримати чашку "Друзів"?
Загалом доступно 15 варіантів "Френдз Меню" – це всі комбінації, які раніше були представлені в лінійці. Найдешевший варіант із нагетсами коштує 321 гривню, а найдорожчий – із бургером дабл Біг Тейсті – 478 гривень.
Важливо! За саму чашку доведеться доплатити окремо – 99 гривень. Придбати її окремо неможливо. Вона доступна лише разом із меню. Також покупець не може обрати, що саме отримати – чашку або фігурку.
У підсумку найдешевше "Френдз Меню" з чашкою обійдеться у 445 гривень, а найдорожче – у 577 гривень.
Чашка на вигляд класна, якісна, це кераміка. Її місткість 350 мілілітрів,
– зазначає блогерка.
Також вона виконана у впізнаваному дизайні, що відсилає до серіалу. З 12 січня чашки з'явилися у тестових ресторанах McDonald's, а вже з середи, 14 січня, будуть доступні по всій Україні.
Водночас авторка відео зауважила, що в деяких країнах світу McDonald's дозволяв купувати чашки окремо, без обов'язкового меню.
Які фігурки можна отримати з "Френдз Меню"?
Як зазначається на сайті українського McDonald's, кожен бокс "Френдз Меню" подається у фірмовій упаковці, прикрашеній зображеннями з культових сцен серіалу.
Разом із меню клієнти отримують одного з шести ексклюзивних колекційних персонажів "Друзів", виконаних у впізнаваних образах.
Які фігурки можна отримати з "Френдз Меню":
- Рос із мавпочкою Марселем;
- Рейчел, яка подає каву;
- Моніка в ролі шеф-кухарки;
- Фібі, що грає на гітарі;
- Чендлер з курчам;
- Джої з каченям.
Фігурки з "Френдз Меню" / Фото McDonald's Ukraine
Також до кожного "Френдз Меню" додають фірмовий соус "Маринара від Моніки" – італійський томатний соус із часником, цибулею та зеленню.
Як українці заробляють на фігурках з "Френдз Меню"?
Після запуску в Україні меню McDonald's у колаборації з культовим серіалом "Друзі" багато людей вирушили до ресторанів, аби отримати фігурки у вигляді улюблених персонажів. Втім, для частини українців ця розвага швидко перетворилася на спосіб заробітку.
На маркетплейсах уже з'явилися оголошення як про продаж окремих фігурок, так і повних колекцій, а також поличок для їх зберігання. Одна з пропозицій навіть містила авторський соус "Маринара від Моніки".
Ціни на фігурки суттєво різняться. За одну просять близько 300 – 400 гривень, тоді як повну колекцію продають за 700 – 1000 гривень. Водночас у самому McDonald's набір із фігуркою коштує значно дешевше, а покупці можуть самостійно обрати персонажа, фігурку якого хочуть отримати до замовлення.