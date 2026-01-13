Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео блогерки Юлі Мусійчук у TikTok.

Як отримати чашку "Друзів"?

Загалом доступно 15 варіантів "Френдз Меню" – це всі комбінації, які раніше були представлені в лінійці. Найдешевший варіант із нагетсами коштує 321 гривню, а найдорожчий – із бургером дабл Біг Тейсті – 478 гривень.

Важливо! За саму чашку доведеться доплатити окремо – 99 гривень. Придбати її окремо неможливо. Вона доступна лише разом із меню. Також покупець не може обрати, що саме отримати – чашку або фігурку.

У підсумку найдешевше "Френдз Меню" з чашкою обійдеться у 445 гривень, а найдорожче – у 577 гривень.

Чашка на вигляд класна, якісна, це кераміка. Її місткість 350 мілілітрів,

– зазначає блогерка.

Також вона виконана у впізнаваному дизайні, що відсилає до серіалу. З 12 січня чашки з'явилися у тестових ресторанах McDonald's, а вже з середи, 14 січня, будуть доступні по всій Україні.

Водночас авторка відео зауважила, що в деяких країнах світу McDonald's дозволяв купувати чашки окремо, без обов'язкового меню.

Які фігурки можна отримати з "Френдз Меню"?

Як зазначається на сайті українського McDonald's, кожен бокс "Френдз Меню" подається у фірмовій упаковці, прикрашеній зображеннями з культових сцен серіалу.

Разом із меню клієнти отримують одного з шести ексклюзивних колекційних персонажів "Друзів", виконаних у впізнаваних образах.

Які фігурки можна отримати з "Френдз Меню":

Рос із мавпочкою Марселем;

Рейчел, яка подає каву;

Моніка в ролі шеф-кухарки;

Фібі, що грає на гітарі;

Чендлер з курчам;

Джої з каченям.

Фігурки з "Френдз Меню" / Фото McDonald's Ukraine

Також до кожного "Френдз Меню" додають фірмовий соус "Маринара від Моніки" – італійський томатний соус із часником, цибулею та зеленню.

Як українці заробляють на фігурках з "Френдз Меню"?