Про це повідомляє 24 Канал. Виявляється пропозиції на OLX щодо продажу цих фігурок є різні.
За скільки продають фігурки "Друзів" на OLX?
На OLX можна зустріти різні пропозиції – як лише одну фігурку, так і цілу колекцію. Хтось продає поличку для них, а одна пропозиція навіть містить у собі авторський соус Моніки Гелер – маринару з базиліком, який McDonald's кладе до замовлення.
Загалом фігурки коштують по різному – хтось просить лише близько 300 – 400 гривень за одну, а інші продають колекцію за 700 – 1000 гривень.
Різні ціни на колекційні фігурки "Друзів" з McDonald's / Скриншоти
Цікаво, що в McDonald's придбати набір з фігуркою можна набагато дешевше. До того у ресторані можна обрати персонажа самостійно й за бажанням купити всю колекцію.
Зазначимо! Серед тих пропозицій, що є акційними й подаються з фігурками "Друзів" наразі найдешевшим у меню є ЧікенМакНагетс за 321 гривню, а найдорожчим – Дабл Біг Тейсті за 478 гривень.
Що передувало?
McDonald's запустив в Україні колаборацію з ситкомом "Друзі", який вперше вийшов на телеекрани в 1994 році й зібрав біля екранів тисячі українських фанатів. Friends Menu доступне в усіх ресторанах, однак скільки триватиме акція – невідомо. Окрім страв у набір кладуть колекційну фігурку з головним героєм. Коробка й стакани для напоїв – дизайнерські, створені спеціально для акції.
McDonald's раніше запускав колаборації з Тревісом Скоттом, продававши той набір, який обрав артист. Також у 50 країнах діяла спільна акція McDonald's і південнокорейського гурту BTS. У жовтні 2024 року McDonald's представив нову іграшку для Happy Meal – брелоки у формі Crocs. Це лише частина з успішних акцій компанії.