Почему задерживается доставка "Новой почты"?

Задержки вызвало ухудшение погодных условий, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

Друзья, в результате ухудшения погодных условий в западных областях Украины возможны задержки доставки Из-за снега, гололеда и вызванных ими ДТП, полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог. На местах заносов уже работает спецтехника,
– сообщили в компании.

Что запрещено пересылать за границу через "Новую почту"?

  • Любые продукты питания – как необработанные, так и готовые/переработанные.

  • Медикаменты, витамины, диетические добавки.

  • Деньги, банковские металлы, драгоценные камни, ювелирные украшения, ценные бумаги.

  • Антиквариат, предметы искусства, культурные ценности (без соответствующих сертификатов) – старинные вещи, картины, исторические артефакты и т.д.

  • Живые животные и растения, в частности саженцы.

  • Подакцизные товары: алкоголь и табак.

  • Оружие – огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.

  • Наркотические, психотропные вещества, ядовитые или запрещенные химикаты.

  • Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.

  • Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, которые требуют специальных условий хранения.

  • Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений – коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.

Новости Укрпочты и "Новой почты"

  • С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.

  • "Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.

  • Укрпочта усовершенствовала условия программы "Зимняя поддержка", позволив заказ лекарств и продуктов через почту с доставкой в любое отделение. Клиенты могут заказать готовые наборы сезонных препаратов или сформировать индивидуальную аптечку с помощью "тысячи Зеленского".

  • В декабре Укрпочта запустила свой первый почтомат на Майдане Независимости в Киеве, позволяющий получать и отправлять письма и посылки. Почтоматы производит украинская компания Modern Expo и они работают автономно, защищены от погодных условий.