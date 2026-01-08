Задержки вызвало ухудшение погодных условий, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

Смотрите также Обломки российского дрона в Одессе уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 миллиона гривен

Друзья, в результате ухудшения погодных условий в западных областях Украины возможны задержки доставки Из-за снега, гололеда и вызванных ими ДТП, полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог. На местах заносов уже работает спецтехника,

– сообщили в компании.

Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений – коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.

Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, которые требуют специальных условий хранения.

Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.

Оружие – огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.

Любые продукты питания – как необработанные, так и готовые/переработанные.

С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.

"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.

Укрпочта усовершенствовала условия программы "Зимняя поддержка", позволив заказ лекарств и продуктов через почту с доставкой в любое отделение. Клиенты могут заказать готовые наборы сезонных препаратов или сформировать индивидуальную аптечку с помощью "тысячи Зеленского".