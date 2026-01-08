Затримки спричинило погіршення погодних умов, пише 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

Друзі, внаслідок погіршення погодних умов у західних областях України можливі затримки доставки Через сніг, ожеледицю та спричинені ними ДТП, поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг. На місцях заметів уже працює спецтехніка,

– повідомили у компанії.

Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.

Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.

Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.

Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.

Будь-які продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.

З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.

"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.

Укрпошта вдосконалила умови програми "Зимова підтримка", дозволивши замовлення ліків та продуктів через пошту з доставкою в будь-яке відділення. Клієнти можуть замовити готові набори сезонних препаратів або сформувати індивідуальну аптечку за допомогою "тисячі Зеленського".