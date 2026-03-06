У світі існує безліч професій, і в кожній із них працівники щодня стикаються з різними ситуаціями: приємними, складними або й відверто дивними. Не є винятком і співробітники Нової пошти, яким доводиться мати справу з великою кількістю клієнтів та найрізноманітнішими відправленнями. Нижче з посиланням на ютуб-канал Дмитро Тютюн, ми розповімо, що найбільше дратує працівників Нової пошти, а також про деякі максимально дивні ситуації, з якими їм доводилося стикатися.

Дивіться також Дивує конструкцією вже понад 30 років: що робить одну станцію метро в Харкові унікальною

Що дратує працівників Нової пошти?

Почнемо з базового – поведінки деяких клієнтів. За словами працівників, досить часто люди просто мовчки заходять у відділення та одразу простягають телефон зі штрихкодом. При цьому вони не вітаються і навіть не пояснюють, чи хочуть отримати посилку, чи відправити її. Складається враження, ніби працівник має сам здогадатися про це.

Що дратує працівника Нової пошти: дивитись відео

Також є клієнти, які настільки впевнені у собі, що можуть сказати лише коротке: "Мені як завжди", ніби всі співробітники мають пам'ятати їхні попередні відправлення. Не дивно, що така поведінка часто дратує працівників. Окрема проблема – це спроби відправляти заборонені речі.

Найчастіше йдеться про продукти харчування, особливо заморожені. Такі посилки нерідко починають протікати під час транспортування та можуть пошкодити інші відправлення. У підсумку збитки іноді доводиться компенсувати саме працівникам. Коли ж клієнтам пояснюють, що подібні речі пересилати заборонено, дехто починає обурюватися та не розуміє, чому посилку не приймають.

Що ж до дивних історій, то майже в кожному відділенні їх накопичилося чимало. У випуску колишній працівник розповів кілька випадків зі свого досвіду. Наприклад, одного разу люди намагалися "по-тихому" відправити поштою… єнота. Тварині навіть вкололи снодійне, сподіваючись, що це допоможе провернути задум.

Дивіться також 85 секунд до катастрофи: як працює Годинник Судного дня, чому світ летить у прірву та скільки часу ще є в людства

Проте працівники вчасно помітили, що коробка почала рухатися. Коли відправнику зателефонували, він усе одно наполягав, щоб посилку прийняли, і, здається, зовсім не розумів, у чому проблема. Іноді в соцмережах також можна побачити відео, де люди нібито намагаються відправити Новою поштою самих себе. Однак, за словами колишнього співробітника, подібні ролики – звичайні фейки. Насправді організувати таке відправлення просто неможливо.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?