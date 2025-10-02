Председатель ГСЧС Андрей Даник работает на месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Как в Одессе ликвидируют последствия непогоды?
В Одессе завершили поисково-спасательные работы, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. В городе находится председатель ГСЧС Андрей Даник.
Специалисты ГСЧС откачали воду на более 60 объектах и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления. На около 30 – продолжают работать.
Аварийные работы ГСЧС в Одессе
Новых жертв стихии не обнаружили. Погибли 10 человек. Более 380 – спасены. Обработаны все заявки от граждан.
Самые большие массивы воды собрались в подземных паркингах. Там работать спасателям тяжелее всего, в работе почти 130 мотопомп. Привлечены пригодные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.
С 40 затопленных укрытий уже откачали воду. Работы на остальных 2 продолжаются.
Что известно о масштабном ливне в Одессе?
За сутки в Одессе и районе выпало рекордное количество осадков. Почти двухмесячная норма вызвала подтопления в разных районах.
Среди жертв непогоды – семья из 5 человек, которая проживала на цокольном этаже. Известно всего о 10 погибших.
Были масштабные отключения света. В течение дня энергетики вернули его для 66,6 тысяч семей в 131 населенном пункте области.