Председатель ГСЧС Андрей Даник работает на месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как в Одессе ликвидируют последствия непогоды?

В Одессе завершили поисково-спасательные работы, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. В городе находится председатель ГСЧС Андрей Даник.

Специалисты ГСЧС откачали воду на более 60 объектах и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления. На около 30 – продолжают работать.

Аварийные работы ГСЧС в Одессе

Новых жертв стихии не обнаружили. Погибли 10 человек. Более 380 – спасены. Обработаны все заявки от граждан.

Самые большие массивы воды собрались в подземных паркингах. Там работать спасателям тяжелее всего, в работе почти 130 мотопомп. Привлечены пригодные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

С 40 затопленных укрытий уже откачали воду. Работы на остальных 2 продолжаются.

Что известно о масштабном ливне в Одессе?