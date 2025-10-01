Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская в комментарии Суспільному, передает 24 Канал.

Что известно о рекордных осадках в Одессе?

В Одессе 30 сентября зафиксировали 94 миллиметра осадков за сутки. Из них 73 миллиметра выпало только во второй половине дня. Это второй рекордный показатель за все время наблюдений после 20 сентября 2016 года. Тогда в городе выпало 113 миллиметров.

Специалист объяснила в комментарии 24 Каналу, что процесс был вызван образованием локального волнового циклона над северо-западным побережьем Черного моря.

Сильные дожди зафиксировали только на метеостанции Одессы и в порту. В других районах области количество осадков было значительно меньше.

Отмечается, что для сентября средняя многолетняя норма составляет 42 миллиметра. Таким образом, за одни сутки в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков.

К каким последствиям привела непогода и в чем причина?