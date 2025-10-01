Коммунальные службы пообещали помощь приюту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную организацию Animal SOS Odessa.
Что известно о затоплении приюта для собак в Одессе?
Во второй половине дня 30 сентября Одессу накрыла мощная непогода. В это время ливень затопил Центр адопции собак. Вода полностью залила выгульник и начала подходить к вольерам с животными.
Собак с кличками Мирта и Марта эвакуировали, потому что место, где они находились, затопило полностью.
К счастью, вольеры остались незатопленными благодаря тому, что они возвышены над землей и вода прошла под ними, потом начала сходить,
– написали в общественной организации.
Ситуация была критической, говорится в сообщении. Работники центра обратились в коммунальные службы, которые пообещали помощь.
Как реагируют на потоп в Одессе и области?
В Одессе непогода вызвала масштабные поджоги 30 октября вызвала масштабные подтопления улиц, жилых домов и магазинов. Вада объявляла красный уровень опасности.
Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская отметила в комментарии 24 Канала, что за сутки в Одессе выпало 94 миллиметра осадков, что в 2,2 раза превышает месячную норму.
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский в комментарии 24 Канала объяснил, что затопление в Одессе связано с халатностью городских властей и неэффективностью канализационной системы. Инфраструктуру перегрузили бесконтрольной застройкой и отсутствием современных водоотводных сетей.