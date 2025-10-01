Коммунальные службы пообещали помощь приюту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную организацию Animal SOS Odessa.

Что известно о затоплении приюта для собак в Одессе?

Во второй половине дня 30 сентября Одессу накрыла мощная непогода. В это время ливень затопил Центр адопции собак. Вода полностью залила выгульник и начала подходить к вольерам с животными.

Собак с кличками Мирта и Марта эвакуировали, потому что место, где они находились, затопило полностью.

Затопление приюта в Одессе / Фото ОО Animal SOS Odessa

К счастью, вольеры остались незатопленными благодаря тому, что они возвышены над землей и вода прошла под ними, потом начала сходить,

– написали в общественной организации.

Ситуация была критической, говорится в сообщении. Работники центра обратились в коммунальные службы, которые пообещали помощь.

Как реагируют на потоп в Одессе и области?