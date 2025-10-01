В сети показали, как одесситы спасались от стихии. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как одесситы справляются с непогодой?
Всю ночь спасатели помогали одесситам и жителям Одесского района выбраться из водяных ловушек.
Чрезвычайники изымали машины, откачивали воду из зданий и искали пропавшую 23-летнюю девушку. К сожалению, утром стало известно о ее смерти. В целом непогода унесла жизни 9 человек.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. От ГСЧС привлекли 255 спасателей и 68 единиц техники.
Не остались без помощи и пушистые любимцы. Местные телеграмм каналы распространяют видео спасения животных.
Собачники вчера стали владельцами собак-амфибий,
– шутят в сети.
Улицы затопило, однако горожане пытаются передвигаться не только автомобилями. На дороге заметили водителя самоката.
К слову, Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку работы в Одессе – всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия.
Что известно о непогоде в Одессе?
Среди погибших в Одессе – семья из 5 переселенцев, которые жили на цокольном этаже в одном из частных домов. Во время ливня вода стремительно поднялась до уровня второго этажа, а двери заклинило.
В Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей отметили, что улучшение погодных условий ожидают уже 2 октября.
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий Матковский рассказал, что канализационная система города не могла справиться с таким количеством воды. Эта проблема комплексная, ее не решали в течение многих лет.