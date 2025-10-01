У мережі показали, як одесити рятувалися від стихії. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Як одесити справляються з негодою?
Усю ніч рятувальники допомагали одеситам і жителям Одеського району вибратися з водяних пасток.
Надзвичайники вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу 23-річну дівчину. На жаль, уранці стало відомо про її смерть. Загалом негода забрала життя 9 людей.
Усього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучили 255 рятувальників і 68 одиниць техніки.
Не залишися без допомоги й пухнасті улюбленці. Місцеві телеграм канали поширюють відео порятунку тварин.
Собачники вчора стали власниками собак-амфібій,
– жартують у мережі.
Вулиці затопило, однак містяни намагаються пересуватися не лише автомобілями. На дорозі помітили водія самоката.
До слова, Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністрові Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі – усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки.
Що відомо про негоду в Одесі?
Серед загиблих в Одесі – родина з 5 переселенців, які мешкали на цокольному поверсі в одному з приватних будинків. Під час зливи вода стрімко піднялася до рівня другого поверху, а двері заклинило.
У Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів зазначили, що поліпшення погодних умов очікують уже 2 жовтня.
Ексклюзивно для 24 Каналу експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський розповів, що каналізаційна система міста не могла впоратися з такою кількістю води. Ця проблема комплексна, її не вирішували протягом багатьох років.